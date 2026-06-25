Serbia blen media të huaja për të shtrirë propagandën në Evropë
Hapja e televizionit Newsmax Polska në muajin prill ka nxitur reagime dhe debat në Poloni, veçanërisht për shkak të pretendimeve se ky medium është pjesë e një rrjeti më të gjerë mediatik rajonal me lidhje me Serbinë.
Sipas raportimeve të mediave polake, Newsmax Polska është krijuar si pjesë e rrjetit Newsmax Balkans, i cili dyshohet se operohet nga kompania shtetërore serbe e telekomunikacionit Telekom Srbija.
Kjo kompani shihet nga kritikët si një nga mjetet kryesore për zgjerimin e ndikimit mediatik të Serbisë në tregjet evropiane. Përmes blerjes së platformave ekzistuese dhe krijimit të mediave të reja, Telekom Srbija thuhet se po ndërton gradualisht një rrjet të gjerë informativ jashtë vendit.
Sipas vëzhguesve, disa prej këtyre mediave kanë linja editoriale që shpesh përputhen me narrativa pro-ruse dhe me qëndrime skeptike ndaj Bashkimit Evropian, duke ngritur shqetësime për ndikimin e tyre në hapësirën publike evropiane.
Në Poloni, një nga shqetësimet kryesore lidhet me akuzat se Newsmax Polska mund të promovojë përmbajtje me prirje pro-ruse dhe mesazhe të afërta me lëvizjen politike MAGA në Shtetet e Bashkuara.
Kritikët kanë ngritur gjithashtu pyetje rreth rolit të Telekom Srbija-s në tregun mediatik evropian, duke pretenduar se kompania nuk ka ndjekur plotësisht qasjen e Bashkimit Evropian ndaj mediave të lidhura me shtetin rus, si Sputnik dhe Russia Today, ndërsa vazhdon zgjerimin e saj në sektorin e informacionit. /Telegrafi/