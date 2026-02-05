Serbia arreston një ish-pjesëtar të UÇK-së nga Peja, Daçiq me pretendime për “krime lufte”
Një ish-pjesëtar i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, shtetas i Kosovës, është arrestuar nga autoritetet në Serbi paraditen e 5 shkurtit, thanë nga Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL UÇK) dhe avokati Arianti Koci.
Autoritetet serbe konfirmuan se Mit'hat Lozhani u arrestua nën dyshimet për krime kundër popullatës civile.
Nënkryetari i OVL të UÇK-së, Gazmend Syla, tha se Lozhani u arrestua në kufirin mes Serbisë dhe Kroacisë dhe gjatë kontrollit i është gjetur në xhep kartela e anëtarësisë së veteranit të UÇK-së.
Syla shtoi se ai ka marrë pjesë në disa stërvitje në Shqipëri dhe nuk ka informacione të ketë qenë në vijat e frontit në Kosovë.
Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë, Ivica Daçiq, pretendon se ai dyshohet për krime kundër popullatës civile.
Sipas tij, Mit'hat Lozhani është dërguar në ndalim prej 48 orësh dhe më pas do të dërhohet para Zyrës së Prokurorisë për Krime Lufte ku do t'i ngrihet aktakuza.
Sipas Serbisë, ai dyshohet se ka kryer trajnime si pjesëtar i UÇK-së i Zonës Operative të Dukagjinit më 1998 dhe 1999 "pas së cilave ka marrë pjesë në sulme terroriste kundër anëtarëve të MPB-së serbe dhe ushtrisë jugosllave".
Në njoftim thuhet po ashtu se "si anëtar i grupit të komanduar nga Ramush Haradinaj, ai ka marrë pjesë në rrëmbim dhe masakrim të policëve".
Në vazhdën e këtyre akuzave, ministri serb pretendoi se Mit'hat Lozhani ishte pjesë e një grupi të komanduar nga Ramush Haradinaj dhe se kishte marrë pjesë në rrëmbime dhe vrasje të pjesëtarëve të policisë serbe.
Këto deklarata përfaqësojnë vazhdimësinë e një narrative të njohur të autoriteteve serbe, të cilat prej vitesh përpiqen të barazojnë luftën çlirimtare të UÇK-së me veprime kriminale.
Në Kosovë, raste të tilla shihen si pjesë e një strategjie politike dhe juridike të Serbisë për të kriminalizuar ish-pjesëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, përmes akuzave të pabazuara dhe procedurave selektive, ndërkohë që krimet e dokumentuara të forcave serbe ndaj civilëve shqiptarë mbeten kryesisht të pandëshkuara.
Avokati kosovar Arianti Koci tha se arrestimi ndodhi rreth orës 11:00 të 5 shkurtit.
Sipas tij, ky rast nuk është i izoluar, pasi arrestime të shtetasve të Kosovës që kalojnë nëpër Serbi po përsëriten.
Ai kërkoi nga autoritetet e Kosovës që të reagojnë për këto arrestime, pa përjashtuar edhe masa politike, “përfshirë edhe mbylljen 24-orëshe të kufirit, nëse arrestimet vazhdojnë”.
“Nga ana ime në cilësinë e avokatit, po bëhet maksimumi i mundshëm. Megjithatë, mbrojtja efektive e qytetarëve të Kosovës nuk mund të mbetet vetëm në nivel individual. Kjo është përgjegjësi e shtetit, brenda dhe jashtë kufijve të tij”, shkroi ai.
Serbia ka arrestuar vazhdimisht shtetas të Kosovës nën pretendime për krime lufte në Kosovë më 1998-’99, dhe vetëm në vitin 2025 u regjistruan disa arrestime të tilla.
Arrestime të shtetasve të Kosovës në Serbi
(sipas burimeve në MPJD)
Arbnor Spahiu
– Arrestuar në qershor për “vrasje të rëndë” në Banjskë
– U lirua më 21 nëntor
Lulzim Halili
– Arrestuar në korrik për “krime lufte”
– Mbetet në paraburgim
Sasha Gjorgjeviq
– Arrestuar në korrik për “bashkëpunim me SHISH përmes AKI-së”
– Mbetet në paraburgim
Behar Preniqi
– Arrestuar në gusht si “pjesëtar i dyshuar i UÇK-së”
– Mbetet në paraburgim
Hazir Haziri
– Arrestuar në shtator për “krime lufte”
– U lirua në janar 2026
Avni Qenaj
– Arrestuar në nëntor për “krime lufte”
– Gjykata në Beograd caktoi një muaj paraburgim
Millan Vukashinoviq
– Dyshohet se është rrëmbyer nga xhandarmëria serbe
– Leposaviq, 1 nëntor
14 gusht
– U ndaluan edhe X.E. dhe B.E. (Xhemajl dhe Bashkim Emini) në Horgosh
– Dyshime për “krime lufte kundër popullsisë civile”
– U liruan pas 5 ditësh.