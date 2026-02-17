Senatori demokrat Mark Kelly thotë se do ta 'shqyrtojë seriozisht' kandidimin për president të SHBA-së
Senatori demokrat amerikan Mark Kelly ka thënë se do ta "shqyrtojë seriozisht" kandidimin për president në vitin 2028, ndërsa përballet me administratën Trump për një video në të cilën ai i kërkoi personelit ushtarak të refuzonte urdhra të paligjshëm.
Senatori i Arizonës, i cili u akuzua për "sjellje rebele" nga Donald Trump për shkak të videos së nëntorit, tha se ai dhe gruaja e tij, Gabrielle Giffords, morën "shumë" kërcënime me vdekje pas komenteve të presidentit, transmeton Telegrafi.
"Ne i marrim ato çdo javë tani. Na u desh të merrnim siguri për të na mbrojtur 24 orë në ditë", i tha ai BBC Newsnight.
I pyetur nëse po e konsideronte një kandidim për Shtëpinë e Bardhë, kapiteni i pensionuar i Marinës tha se po e konsideronte atë "sepse jemi në disa kohë shumë sfiduese".
61-vjeçari, i cili është një ish-astronaut, vuri në dukje se është shumë ndryshe nga shumica e senatorëve.
"Unë jam një nga shumë pak inxhinierë, jam i vetmi person me një diplomë pasuniversitare në inxhinieri në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Kam përvojë luftarake, kjo është paksa e rrallë. Kam kaluar 25 vjet në ushtri. Është një vendim serioz. Thjesht nuk e kam marrë ende", tha ai.
Kelly, 61 vjeç, dhe pesë ligjvënës të tjerë, të cilët të gjithë kishin shërbyer në ushtri ose kishin role në inteligjencë, janë vënë në shënjestër të qeverisë pasi publikuan një video 90-sekondëshe që i inkurajonte trupat të mos i bindeshin urdhrave që i konsideronin të paligjshëm.
Ajo u publikua në kohën e rritjes së pyetjeve mbi ligjshmërinë në lidhje me sulmet amerikane ndaj anijeve të dyshuara për trafikim narkotikësh në brigjet e Amerikës së Jugut.
Që atëherë, Pentagoni është përpjekur më kot ta ulte gradën e tij ushtarake dhe një juri e madhe ka refuzuar ta akuzojë atë për konspiracion kryengritës.
Por Kelly tha se priste që Trump të vazhdonte veprimin e tij ligjor kundër tij.
"Kjo nuk do të përfundojë me largimin tim. Do të vazhdoj ta luftoj këtë gjë edhe nëse shkon deri në Gjykatën Supreme", shtoi ai.
Kritikët e administratës Trump e kanë quajtur goditjen e qeverisë ndaj gjashtë ligjvënësve një sulm ndaj lirisë së fjalës, dhe thanë se ishte një tjetër rast i presidentit që kërkon të ndëshkojë ata që ai i percepton si armiq politikë.
Kelly tha se kërcënimet me vdekje që mori i drejtoheshin edhe gruas së tij Giffords, e cila pothuajse u vra si anëtare e Kongresit në vitin 2011 kur u qëllua në kokë.
"Donald Trump është shumë i pamatur në atë që thotë. Ka njerëz atje që, e dini, reagojnë ndaj asaj që tha ai dhe njerëzit e dëgjojnë atë", tha ai.
Ndër demokratët e tjerë që po shqyrtojnë një kandidim presidencial janë Kamala Harris, e cila humbi ndaj Trump në vitin 2024, dhe Guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom. /Telegrafi/