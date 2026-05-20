Sela mesazh Kasamit: Hajde bëhu pjesë e kushteve të mia bashkë me Mexhitin, nëse nuk implementohen shkojmë në opozitë
“Ka mesazhe se Ziadin Sela do të ishte i gatshëm që me kushte të caktuara të jetë pjesë e Qeverisë”, kështu pati deklaruar në Click Plus në Tv21 kryetari i VLEN, Bilall Kasami, që nga e njëjta studio pati një përgjigje nga Sela.
Sela tha se le të bëhen pjesë e kushteve të tij, por në rast se nuk realizohen duhet të kalojnë në opozitë.
“Po i then zotëri Kasamit, nëse ai i vlerëson kushtet e mija, le të bëhet bashkë me kryetarin tjetër që e ka pjesë e kushteve të mija, ama nëse nuk implementohen ato kushte, jo në Qeveri, në opozitë edhe ai. Unë jam serioz, kur them kushtin, nuk e them sa për sy e faqe”, deklaroi Sela. /tv21