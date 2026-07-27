Sekuestrohet kokainë gjatë një bastisje në Shkup, ndalohet një person
MPB Maqedoni njofton se dje (26.07.2026), nëpunës policorë të Njësitit për Tregti të Palejuar, në bashkëpunim me nëpunës policorë të Njësitit të Policisë Intervenuese pranë SPB Shkup, kanë realizuar bastisje në shtëpinë dhe hapësirat ndihmëse të S.B. (23) nga fshati Brest, rrethina e Shkupit.
"Gjatë bastisjes është gjetur dhe sekuestruar një sasi e konsiderueshme kokaine".
"S.B. është privuar nga liria në Stacionin Policor Gazi Babë sipas nenit 215 të Kodit Penal. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të parashtrohet kallëzimi përkatës", thonë nga MPB.
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