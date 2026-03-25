Adriana Lima zbulon produktin që e bën lëkurën të butë dhe me aromë që zgjat me orë
Një produkt i përballueshëm, por shumë efektiv – sekreti i lëkurës së saj perfekte është më i thjeshtë se sa mendoni
Supermodelja Adriana Lima ka zbuluar në një intervistë të fundit për The Cut se sekreti i lëkurës së saj të butë, të ushqyer dhe me aromë të këndshme është shumë më i thjeshtë sesa mendohet.
Ajo përdor një vaj për trupin me bazë kakaoje, i cili hidraton në thellësi, ushqen lëkurën dhe lë një aromë të lehtë, të ëmbël që pëlqehet nga shumë gra. Ky produkt kombinon vetitë ushqyese të gjalpit të kakaos me vajra të tjerë natyralë, duke e bërë lëkurën të butë, të lëmuar dhe me shkëlqim natyral.
Ajo që e bën edhe më tërheqës këtë sekret bukurie është fakti se produkte të ngjashme mund të gjenden me çmime të përballueshme, duke e bërë këtë rutinë të arritshme për shumë njerëz që duan kujdes cilësor pa shpenzime të mëdha.
Supermodelja thekson se e aplikon vajin menjëherë pas dushit, kur lëkura është ende pak e lagësht, pasi në këtë mënyrë produkti ruan më mirë lagështinë dhe përthithet më lehtë, transmeton Telegrafi.
Gratë në mbarë botën janë entuziazmuar nga ky produkt, sepse ai:
▪ hidraton lëkurën pa ndjesi të rëndë apo ngjitëse
▪ lë një aromë të butë dhe të këndshme që zgjat me orë
▪ mund të përdoret në të gjithë trupin, përfshirë duart, bërrylat dhe gjunjët
Vajrat për trupin: pse duhen përfshirë në rutinë
Vajrat për trupin nuk janë vetëm një luks, por një pjesë e rëndësishme e kujdesit të përditshëm për lëkurën. Ato ndihmojnë në ruajtjen e lagështisë dhe përmirësojnë ndjeshëm strukturën e saj.
Përdorimi i rregullt sjell disa përfitime kryesore:
▪ hidratim i thellë – vajrat depërtojnë më mirë dhe ndihmojnë në mbajtjen e lagështisë
▪ parandalim i plakjes – ndihmojnë në ruajtjen e elasticitetit dhe zvogëlojnë vijat e holla
▪ efekt qetësues – masazhi me vaj relakson trupin dhe ul tensionin
▪ shkëlqim natyral – lëkura bëhet më e butë dhe më e lëmuar
▪ aromë e qëndrueshme – vajrat cilësorë lënë një aromë të këndshme për orë të tëra
Si ta përdorni si Adriana Lima
Vaji aplikohet menjëherë pas dushit, kur lëkura është ende pak e lagësht. Vendosni një sasi të vogël në duar dhe masazhojeni me lëvizje rrethore në të gjithë trupin, duke i kushtuar vëmendje zonave më të thata si bërrylat, gjunjët dhe këmbët.
Për rezultate optimale, përdoreni çdo ditë. Kjo rutinë e thjeshtë mund të bëjë që lëkura juaj të duket më e shëndetshme, më e ndritshme dhe më e butë, ashtu si e supermodeles. /Telegrafi/