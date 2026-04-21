Sekretarja amerikane e Punës jep dorëheqje - pinte alkool në zyre dhe i dërgonte punonjësit në striptiz
Sekretarja amerikane e Punës, Lori Chavez-DeRemer, ka dhënë dorëheqje pas një sërë skandalesh dhe hetimesh që lidhen me sjellje të pahijshme në detyrë.
Ajo akuzohet se ka konsumuar alkool në vendin e punës në Uashington, ka pasur marrëdhënie të dyshuara me një truprojë dhe se ka krijuar një ambient pune toksike me presion ndaj stafit.
Hetimet përfshijnë edhe përdorimin e burimeve shtetërore për udhëtime private dhe përfshirjen e familjarëve dhe bashkëpunëtorëve në komunikime dhe sjellje të papërshtatshme ndaj punonjësve të rinj.
Një nga skandalet më të rënda është se ajo ka dërguar punonjësit në një klub striptizi në Portland gjatë një udhëtimi zyrtar, shpenzimet e të cilit janë paguar nga taksapaguesit, shkruajnë mediat.
Po ashtu, raportet thonë se ajo dhe ekipi i saj kanë organizuar takime joformale dhe kanë përdorur zyrën për aktivitete private.
Pas këtyre akuzave dhe hetimeve të brendshme, ajo ka dhënë dorëheqje nga posti i ministres. /Telegrafi/