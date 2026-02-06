Së shpejti kamerat nga "Safe City" do të aktivizohen edhe në Strugë e Ohër
Sistemi “Safe City” së shpejti do të funksionojë në Ohër dhe Strugë, me instalimin e gjithsej 40 kamerave të trafikut që do të zbulojnë shkeljet dhe do të shërbejnë si një mjet për disiplinë më të madhe në rrugë.
Një pjesë e infrastrukturës është tashmë në teren: katër kamera janë instaluar në seksionin e autostradës Ohër-Kërçovë, pranë Gorencit dhe Trebenishtës, si dhe pranë Botunit dhe Novo Sellës në Debrcë.
Për momentin, kamerat nuk vendosin sanksione – sistemi është në fazën e testimit teknik dhe kontrollit të pajisjeve.
SPB Ohër raporton se qëllimi është të zvogëlohen shkeljet dhe aksidentet e trafikut, veçanërisht gjatë periudhave të mbingarkesës më të madhe të trafikut dhe rrezikut më të lartë të drejtimit të pakujdesshëm, parkimit të paligjshëm dhe “tejkalimit” të shpejtë në autostrada dhe hyrje në zonat turistike.
Projekti “Qyteti i Sigurt” ka filluar tashmë në Shkup, Kumanovë dhe Tetovë, ku gjobat filluan më 1 shkurt 2026, pas periudhës së mëparshme të testimit nga 1 dhjetori 2025. Sistemi do të zgjerohet në të gjithë vendin, me një rritje graduale të mbulimit sipas vendndodhjes dhe llojit të veprës penale.
Qytetarët paralajmërohen se kamerat do të bëhen “aktive” pas përfundimit të testeve dhe lançimit zyrtar, dhe pikat më të rrezikshme do të jenë ato ku trafiku tradicionalisht është më intensiv.
SPB thekson se transparenca është po aq e rëndësishme sa teknologjia, me informacion në lidhje me vendndodhjen e saktë të kamerave, llojin e veprave penale të sanksionuara, kalibrimin e pajisjeve dhe mbrojtjen e të dhënave personale.