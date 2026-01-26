Sandalet e reja të Crocs në bashkëpunim me Lego shiten për 230 euro, por dizajni i tyre ka ndarë blerësit potencial
Nëse planifikoni të shpërbleheni me pagën tuaj të parë pas Krishtlindjeve - tani mund të shpenzoni 230 euro për një palë këpucë të mëdha në formën e tullave LEGO.
Kompania e lodrave ka bashkëpunuar me Crocs - të njohur për sandalet e tyre të rehatshme - për të zbuluar shtresa shkume të kuqe të ndezura, transmeton Telegrafi.
Çdo sandale vjen me katër thumba, si dhe një rrip të lëvizshëm për thembrën; megjithëse këtu mbarojnë elementët praktikë.
Rripat e kuq të ndezur e rrethojnë të gjithë këmbën në një drejtkëndësh të madh, me qëllim që t'i ndihmojnë ata që i mbajnë ato "të shprehin kreativitetin e tyre me besim".
Ato do të jenë të disponueshme nga 16 shkurti - nëpërmjet Crocs dhe në faqen e internetit të Lego - në një shumëllojshmëri madhësish si për gratë ashtu edhe për burrat.
Dhe ata që shpresojnë të blejnë palën eklektike të këpucëve do të marrin gjithashtu një Minifigurë unike koleksionuese LEGO "me katër palë sandale miniaturë Crocs".
Megjithatë, reagimet e klientëve janë ndarë - ndërsa disa u intriguan nga deklarata e modës, të tjerë u tmerruan që "kushdo me tru" nuk do t'i mbathte ato. /Telegrafi/
