Samsung konfirmon Galaxy A27
Galaxy A27 i Samsung u shfaq për herë të parë në nëntor, dhe më së fundmi e pamë në bazën e të dhënave Geekbench në fillim të prillit, pastaj u shfaq në disa rendera të rrjedhura jo shumë kohë më pas.
Sot vetë Samsung ka konfirmuar se Galaxy A27 është një pajisje e vërtetë që do të dalë së shpejti. Sigurisht, nuk është për t'u habitur, por është mirë të kemi një konfirmim zyrtar, transmeton Telegrafi.
Kompania koreane ende nuk e ka zbuluar telefonin, meqë ra fjala, por e ka listuar atë si të pajtueshëm me Samsung Wallet në faqen e saj të internetit braziliane, siç mund ta shihni në pamjen e ekranit më poshtë.
Galaxy A27 fuqizohet nga Snapdragon 6 Gen 3 SoC, i shoqëruar me 6GB RAM. Do të funksionojë me Android 16 kur të lançohet. Dizajni i tij është në përputhje me atë të Galaxy A37 dhe Galaxy A57 që janë tashmë të disponueshëm.
Thashethemet e kaluara pretendonin se A27 do të vinte me një kamerë kryesore 50MP, një ultra të gjerë 8MP dhe një kamerë makro 2MP.
Thuhet se do të ketë një ekran FHD+ AMOLED prej 6.7 inçësh me një shpejtësi rifreskimi prej 120Hz.