Samsung Galaxy Z Fold8 me dizajn të ri dhe me ekran më të gjerë
Samsung ka filluar të japë sinjale për gjeneratën e re të telefonave të saj të palosshëm, ku pritet të përfshihet edhe Galaxy Z Fold8, i cili do të vijë me një dizajn të ridizajnuar dhe ekran më të gjerë.
Sipas raportimeve, kompania ka publikuar video dhe materiale promovuese që tregojnë një ndryshim të madh në formatin e pajisjes, duke sugjeruar një ekran më të gjerë krahasuar me modelet e mëparshme të serisë Fold.
Ky ndryshim synon ta bëjë pajisjen më praktike kur është e mbyllur, dhe më të afërt me një tablet kur hapet.
Galaxy Z Fold8 pritet të prezantohet në eventin veror “Galaxy Unpacked”, që zakonisht mbahet në korrik, ku Samsung zakonisht zbulon gjeneratat e reja të telefonave të saj të palosshëm, përfshirë edhe serinë Flip.
Edhe pse detajet zyrtare ende nuk janë konfirmuar plotësisht, raportet tregojnë se modeli i ri do të fokusohet në përmirësime të dizajnit, përmasave të ekranit dhe përvojës së përdorimit, duke e bërë pajisjen më të përshtatshme për multitasking dhe konsum të përmbajtjes.
Pritet që Samsung të zbulojë më shumë informacion gjatë prezantimit zyrtar, ku do të konfirmohen specifikat dhe veçoritë përfundimtare të Galaxy Z Fold8. /Telegrafi/