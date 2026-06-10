Samsung Galaxy S27 shfaqet për herë të parë
Samsung Galaxy S27 i ardhshëm është parë tani në bazën e të dhënave IMEI të Shoqatës GSM.
Kjo konfirmon emrin dhe numrin e modelit të tij, që është SM-S952 me një shkronjë të bashkangjitur në të, e cila tregon se për cilin treg është menduar, transmeton Telegrafi.
Modeli specifik në bazën e të dhënave IMEI është SM-S952U, siç mund ta shihni në pamjen e ekranit më poshtë. Ky do të shkojë te operatorët amerikanë.
Sigurisht, të kesh këtë konfirmim se Galaxy S27 është në zhvillim e sipër dhe do të shitet në SHBA përmes tre operatorëve të mëdhenj, nuk është aspak e habitshme.
E megjithatë, është mirë ta kesh, pasi lista e bazës së të dhënave IMEI është zakonisht gjurma e parë gjysmëzyrtare e një pajisjeje të ardhshme që mund të gjejmë në internet. Kjo do të pasohet nga certifikime në të gjithë botën në muajt në vijim.
Ndërkohë, thashethemet na kanë thënë se ekrani i Galaxy S27 mund të prodhohet nga BOE e Kinës dhe jo nga Samsung Display.
Telefoni pritet të fuqizohet nga procesori Exynos 2700 SoC i Samsungut, të paktën në disa tregje (megjithëse SHBA-ja mund të mos jetë një prej tyre).
Familja Galaxy S27 thuhet se po rritet duke shtuar një anëtar të katërt dhe duhet të bëhet zyrtare në janar. /Telegrafi/