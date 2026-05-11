Samsung fillon zyrtarisht shitjen e telefonave të mençur të rinovuar në Indi
Samsung më në fund ka sjellë programin e saj të rinovuar të certifikuar në Indi. Përmes këtij programi, kompania po ofron pajisje të rinovuara zyrtarisht në vend me çmime të zbritura.
Tani për tani, mund të blini një Galaxy S25 Ultra të rinovuar të certifikuar me 256 GB hapësirë ruajtjeje për 97,499 rupi indiane, një Galaxy S25 me 256 GB hapësirë ruajtjeje për 58,749 rupi indiane, një Galaxy A56 me 8 GB RAM dhe 256 GB hapësirë ruajtjeje për 31,499 rupi indiane, një Galaxy A56 me 12 GB RAM dhe 256 GB hapësirë ruajtjeje për 32,749 rupi indiane dhe një Galaxy A36 me 128 GB hapësirë ruajtjeje për 23,249 rupi indiane.
Para se të dalin në shitje, të gjitha këto pajisje "pastrohen, testohen dhe restaurohen me rigorozitet në gjendje si të reja", thotë Samsung, transmeton Telegrafi.
Puna kryhet nga teknikë të miratuar nga Samsung në një strukturë të miratuar nga Samsung. Telefonat kanë të instaluar softuerin më të fundit dhe vijnë me të njëjtën garanci 1-vjeçare si pajisjet e reja.
Specialistët e Samsung kontrollojnë çdo komponent, brenda dhe jashtë, për të siguruar cilësinë dhe gjendjen e duhur të punës, dhe nëse nevojiten zëvendësime, përdoren vetëm pjesë origjinale të Samsung.
Pas kësaj, çdo pajisje duhet të kalojë testime intensive. Ato më pas paketohen në një kuti zyrtare me një udhëzues të shpejtë për fillimin, një kabllo të dhënash dhe një kunj nxjerrës SIM. Telefonat janë të zhbllokuar dhe të pajtueshëm me të gjitha rrjetet. /Telegrafi/