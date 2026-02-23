Sam Altman thotë se ideja e Elon Musk për të vendosur qendra të të dhënave në hapësirë është 'qesharake'
Drejtori ekzekutiv i SpaceX, Elon Musk, dhe drejtori ekzekutiv i OpenAI, Sam Altman, dihet se nuk bien dakord për shumë gjëra.
Dhe pika e fundit e mosmarrëveshjes është “qendrat e të dhënave në hapësirë”.
Musk e ka bërë këtë një përparësi. Altman mendon se është një fantazi, të paktën për momentin, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Sinqerisht mendoj se ideja me peizazhin aktual të vendosjes së qendrave të të dhënave në hapësirë është qesharake", ka thënë Altman gjatë një interviste të drejtpërdrejtë me median lokale në New Delhi të premten, duke bërë që anëtarët e audiencës të qeshnin.
Altman tha se qendrat orbitale të të dhënave mund të "kanë kuptim një ditë", por faktorë si kostot e lëshimit dhe vështirësia e riparimit të një çipi kompjuterik në hapësirë mbeten pengesa të mëdha.
"Nuk jemi ende atje", shtoi Altman.
"Do të vijë një kohë. Hapësira është e shkëlqyer për shumë gjëra. Qendrat orbitale të të dhënave nuk janë diçka që do të ketë rëndësi në shkallë të gjerë këtë dekadë".
Dhe Musk pothuajse me siguri nuk do të pajtohej.
Ndërsa shumë kompani të mëdha teknologjike dhe IA po shpenzojnë miliarda për ndërtimin e qendrave të të dhënave në Tokë, sytë e Musk janë te yjet, si zakonisht.
Qendrat orbitale të të dhënave janë ambicia e tij e fundit, siç e përmendi në një takim të vetëm të xAI në dhjetor.
Në shkurt, SpaceX tha se qëllimi i saj është të lançojë një "konstelacion prej një milion satelitësh që funksionojnë si qendra orbitale të të dhënave".
Kompania tashmë ka filluar të punësojë inxhinierë për ta bërë këtë të ndodhë. /Telegrafi/