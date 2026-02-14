Saksitë prej terakote duken bukur, por këto 4 bimë vuajnë në to
Nëse gjethet po thahen dhe bima duket vazhdimisht “e etur”, ndoshta problemi nuk është te ujitja – por te saksia që keni zgjedhur
Saksitë prej terakote kanë atë bukuri të ngrohtë, rustike, që e bën ballkonin, dritaren apo dhomën e ndenjjes të duket si faqe reviste për enterier. Ngjyra natyrale dhe tekstura e tyre kombinohen në mënyrë perfekte me gjelbërimin, prandaj shumë i zgjedhin sepse duken “natyrale” dhe të përshtatshme për çdo bimë.
Megjithatë, e vërteta është pak më ndryshe. Terakota nuk është zgjidhje universale. Pikërisht për shkak të porozitetit të saj, ajo mund të dëmtojë seriozisht disa lloje bimësh – edhe nëse ju kujdeseni si duhet për to.
Ekspertët e kopshtarisë paralajmërojnë se disa bimë në këto saksí thjesht… vuajnë. Nëse keni vënë re se gjethet thahen, bima zbehet ose duket vazhdimisht “e etur”, problemi mund të mos jetë tek ju, por tek saksia.
Më poshtë zbulojmë 4 bimë që nuk duhen mbjellë në terakotë, si dhe alternativat më të mira, transmeton Telegrafi.
Pse terakota mund të jetë problem?
Para se të flasim për bimët konkrete, duhet kuptuar një gjë thelbësore: terakota është material poroz.
Kjo do të thotë se ajo:
- thith ujin nga dheu,
- lejon avullim të shpejtë të lagështisë,
- mund të përthithë kripërat nga substrati,
- thahet shumë më shpejt se plastika ose qeramika e lustruar.
Kjo është ideale për bimët që preferojnë tokë më të thatë, si sukulentet dhe kaktuset. Por për bimët që kërkojnë lagështi të vazhdueshme, mund të jetë shkatërruese.
1️⃣ Fierët, dashamirësit e lagështisë
Nëse ekziston një bimë që e ka të vështirë në terakotë, janë fierët. Ata kërkojnë tokë vazhdimisht të lagësht për të lulëzuar. Problemi lind sepse terakota e tërheq shpejt lagështinë nga substrati.
Rezultati?
- Toka thahet shumë shpejt
- Gjethet fillojnë të zverdhen
- Majat thahen
- Bima duket e lodhur dhe pa jetë
Zgjidhja më e mirë: Zgjidhni saksi qeramike të lustruara ose plastike me kullim të mirë. Ato ruajnë lagështinë më gjatë.
Këshillë shtesë: Fierët duan edhe lagështi ajri. Mbajini larg radiatorëve dhe përdorni spërkatje me ujë.
2️⃣ Venera mizë-ngrënëse, e ndjeshme ndaj kripërave
Ekzotike dhe magjepsëse, por shumë e ndjeshme.
Terakota mund të përthithë dhe të grumbullojë kripëra që dëmtojnë këtë bimë mishngrënëse. Ajo kërkon:
- tokë vazhdimisht të lagësht
- substrat të varfër në minerale
- ujë shiu ose të distiluar
Në terakotë, toka thahet shumë shpejt dhe përbërja kimike mund të ndryshojë.
Zgjidhja më e mirë: Saksi plastike ose enë speciale për bimë mishngrënëse.
Këshillë shtesë: Mos përdorni ujë çezme nëse është i fortë, mineralet mund ta shkatërrojnë.
3️⃣ Zambaku i paqes, do t’ju “kërkojë” ujë vazhdimisht
Zambaku i paqes mund të mbijetojë në terakotë, por do t’ju detyrojë ta ujisni shumë shpesh.
Në këtë saksi, dheu thahet më shpejt dhe bima përjeton stres. Ajo e tregon menjëherë etjen duke varur gjethet, por kjo do të ndodhë më shpesh sesa duhet.
Zgjidhja më e mirë: Saksi plastike ose qeramike e lustruar me vrima kullimi.
Këshillë shtesë: Nëse e mbani në terakotë, kontrolloni lagështinë e dheut çdo disa ditë.
4️⃣ Bimët gjithnjë të gjelbra – rrezik gjatë dimrit
Nëse planifikoni t’i mbani jashtë gjatë gjithë vitit, terakota mund të jetë zgjedhje e rrezikshme.
Saksitë që nuk janë rezistente ndaj ngricës mund të çahen gjatë dimrit. Kur uji në muret e saksisë ngrin, materiali zgjerohet dhe plasaritet.
Zgjidhja më e mirë
- Saksi plastike rezistente ndaj ngricës
- Qeramikë e posaçme për jashtë
- Enë betoni ose kompozite
Kur është terakota zgjedhje e mirë?
Për të qenë të qartë, terakota nuk është e keqe, vetëm nuk është për çdo bimë.
Është ideale për:
- Sukulente
- Kaktuse
- Livando
- Rozmarinë
- Bimë që preferojnë tokë të thatë
Nëse toka thahet shumë ngadalë dhe rrënjët rrezikojnë kalbjen, terakota mund të jetë shpëtim.
5 këshilla praktike nëse e doni terakotën
Nëse nuk doni të hiqni dorë nga estetika e saj:
- Përdorni substrat cilësor që ruan më mirë lagështinë
- Vendosni nënpjatë për të reduktuar tharjen
- Zhytni saksinë në ujë para mbjelljes së parë
- Shmangni diellin direkt për bimët që duan lagështi
- Përdorni sistem “saksi brenda saksisë” (plastike brenda, terakotë jashtë)
Edhe pse saksitë prej terakote duken elegante dhe natyrale, ato nuk janë ideale për bimët që kërkojnë lagështi të vazhdueshme ose janë të ndjeshme ndaj kripërave.
Fierët, Venera mizë-ngrënëse, zambaku i paqes dhe disa bimë gjithnjë të gjelbra mund të vuajnë në to, ndërsa ju do të mendoni se po gaboni në kujdes.
Ndonjëherë, zgjedhja e saksisë së duhur është po aq e rëndësishme sa zgjedhja e vetë bimës. /Telegrafi/