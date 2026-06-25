"Safe City" nag sot fillon të zbatohet në rrethinën e SPB-së së Ohrit
Policia e Trafikut të Ohrit njofton opinionin, veçanërisht drejtuesit e automjeteve, se që nga sot, sistemi modern i mbikëqyrjes së trafikut "Safe City", i cili zyrtarisht u lançua më 01.02.2026, po futet gradualisht në zonën e Policisë së Trafikut të Ohrit. Sot, pas testimit përfundimtar, ekipet e ekspertëve vunë në funksion kamerat e sigurisë në pjesën e autostradës pranë Novo Sellës, Komuna Debërcë.
Në periudhën e ardhshme, projekti "Safe City" pritet të bëhet funksional në pjesën rrugore midis fshatrave Gorenci dhe Trebenishtë, në rrugë të tjera më të shpeshta të trafikut dhe në korridoret 8 dhe 10 në zonën e Policisë së Trafikut të Ohrit. Pajisjet janë instaluar, ato ende nuk sanksionojnë, pasi janë në fazën e inspektimit dhe testimit përfundimtar teknik.
Sistemi "Safe City" do të mundësojë kontroll të përmirësuar dhe të vazhdueshëm të trafikut, do të kontribuojë në uljen e aksidenteve rrugore, do të zbulojë shkeljet e rregullave të trafikut, do të thotë disiplinë më e lartë e trafikut dhe një nivel dukshëm më i lartë i sigurisë rrugore.
"U bëjmë thirrje shoferëve të respektojnë rregullat dhe rregulloret e trafikut dhe t'i kushtojnë vëmendje të veçantë limitit të lejuar të shpejtësisë, i cili në këtë pjesë të autostradës është 100 kilometra në orë", thonë nga Policia e Rrugës së Ohrit./Telegrafi/