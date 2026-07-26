Shënohet rritje e numrit të pacientëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore në spitalin dhe në qendrën shëndetësore në Gostivar, pas shpalljes së epidemisë nga uji i kontaminuar.

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, nëse më 24 korrik u shënua rënie e dukshme e pacientëve në vetëm 80, dje, më 25 korrik është shënuar rritje në 125 pacientë.

Po Ministria, përveç që ka dërguar këto të dhëna, nuk ka dhënë ndonjë sqarim se çfarë e ka sjellë këtë trend rritës të numrit të pacientëve.

Piku i të paraqiturve ka qenë më 18 korrik, kur gjithsej 649 pacientë, ndërsa në total nga 14 korriku e deri më datë 25, 4070 kanë kërkuar ndihmë mjekësore.

Kujtojmë se uji në Gosstivar ende nuk mund të pihet, teksa pritet që nesër të jetëi gatshëm për përdorim teknik.

KomunatMaqedonia e VeriutFeaturedTelegrafi MaqedoniLajme