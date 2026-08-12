Qyteti i Shkupit: Nuk ka bakterie në ujin e Shkupit, ky është një sulm i orkestruar
Nuk është e vërtetë që Escherichia coli është gjetur në ujin që furnizon Shkupin, ky është një sulm i orkestruar dhe do të dalim me informacion të plotë më vonë.
Kështu thanë për "Lokalno" nga Qyteti i Shkupit në lidhje me mundësinë që uji i Shkupit të mos jetë i përshtatshëm për t'u pirë për shkak të pranisë së këtij bakteri.
Ende nuk ka përgjigje për këtë çështja nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe Instituti i Shëndetit Publik.
NP "Ujësjellës dhe Kanalizime - Shkup" deklaroi dje se gjatë ditës, Sektori i Kontrollit Sanitar mori 42 mostra nga rrjeti i furnizimit me ujë në Shkup, katër prej të cilave janë nga seksioni i puseve Nerezi-Lepenec. Mostrat u ekzaminuan me analiza fiziko-kimike dhe mikrobiologjike në laboratorë të akredituar në përputhje me standardin ISO 17025:2018.
NP "Ujësjellës dhe Kanalizime - Shkup" tregon se monitorimi kryhet në përputhje me rregulloret në fuqi për sigurinë dhe cilësinë e ujit të pijshëm. Rezultatet e marra konfirmojnë se uji nga sistemi i furnizimit me ujë i Shkupit është i përshtatshëm për t'u pirë./Telegrafi/