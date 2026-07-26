Në Çarshinë e Shkupit u vendos pllakë përkujtimore për urbanistin polak Adolf Ciborowski
Në Çarshinë e Vjetër të Shkupit është zbuluar një pllakë përkujtimore kushtuar urbanistit polak Adolf Ciborowski, për kontributin e tij në ruajtjen e kësaj zone historike pas tërmetit të vitit 1963.
Kryetari i Komunës së Çairit, Izet Mexhiti, tha se Ciborowski ishte ndër ekspertët ndërkombëtarë që mbështetën ruajtjen e Çarshisë së Vjetër si pjesë të identitetit urban dhe kulturor të qytetit.
Sipas Mexhitit, vendosja e pllakës është një shprehje mirënjohjeje për rolin e urbanistit polak në mbrojtjen e trashëgimisë historike të Shkupit.
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