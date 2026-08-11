Gjorgjievski: Uji në Shkup është i pijshëm, bëjmë kontrolle 24-orëshe
"Uji në Shkup është mikrobiologjikisht dhe kimikisht i rregullt, dhe deponia për të cilën po shkruhet në publik nuk ndodhet në territorin e Bashkisë së Shkupit dhe është rreth 30 kilometra larg nga burimi "Rashçe"".
Këtë e theksoi sot nëpërmjet rrjeteve sociale Orce Gjorgjievski, duke theksuar se në periudhën e kaluar kanë qarkulluar informacione që krijojnë frikë dhe panik të panevojshëm tek qytetarët.
"Deponia për të cilën po flitet nuk ndodhet në territorin e Bashkisë së Shkupit dhe është rreth 30 kilometra larg nga burimet "Rashçe". Ajo ekziston prej 30 vitesh. Sidoqoftë, çdo deponi që paraqet problem mjedisor duhet të pastrohet", tha Gjorgjievski.
Ai shtoi se NP "Ujësjellës dhe Kanalizime" është e detyruar të veprojë brenda kompetencave të saj dhe Bashkia e Shkupit do të ofrojë mbështetje për pastrimin e saj.
Gjorgjievski u dërgoi një mesazh të qartë banorëve të Shkupit se po pinë ujë të sigurt.
"Rezultatet e analizave ditore të ujit tregojnë se është mikrobiologjikisht dhe kimikisht i saktë dhe i sigurt për t’u pirë. Çdo ditë merren mostra shtesë nga 36 deri në 40 vende të ndryshme në të gjithë sistemin e furnizimit me ujë, të cilat shqyrtohen në detaje në laboratorët e NP 'Ujësjellës dhe Kanalizime' - Shkup", thekson ai.
Sipas tij, burimi "Rashçe" është nën mbikëqyrje të vazhdueshme, 24 orë, i mbrojtur nga mbikëqyrja me video dhe siguria fizike.
"Prandaj, dua t'u them qytetarëve, qetësohuni. Shkupi ka ujë të pijshëm të sigurt. Nuk ka politikë, nuk ka manipulime dhe nuk ka kompromise me shëndetin e qytetarëve. Nuk do të hesht kurrë nëse ka ndonjë rrezik për shëndetin e banorëve të Shkupit. Por, gjithashtu nuk do të lejoj që të pavërteta, spekulime dhe përhapja e panikut të krijojnë mosbesim aty ku faktet, analizat dhe rezultatet tregojnë qartë të kundërtën", theksoi Gjorgjievski.