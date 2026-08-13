Çibishev: Nëse uji në Shkup do të ishte i ndotur me "Escherichia coli", do të kishim mbi 50 mijë pacientë
Toksikologu i njohur Andon Çibishev foli pas panikut të djeshëm në lidhje me sigurinë e ujit të pijshëm në Shkup.
Ai beson se nëse "Escherichia coli" do të ishte e pranishme, do të kishte mbi 50,000 pacientë brenda një ose dy ditësh.
"Nuk e kuptoj motivin dhe nevojën për të përhapur (dezinformacion) se uji i pijshëm që përdorin qytetarët e Shkupit është i kontaminuar me bakterin Escherichia coli. Nuk e di nëse ato mendje të sëmura e dinë se çfarë do të thotë një kontaminim i tillë. Edhe pse bakteri Escherichia coli nuk shkakton simptoma dhe sëmundje tek të gjithë dhe në të gjitha rastet, mjafton që vetëm 10% e banorëve të Shkupit të zhvillojnë një pamje të inflamacionit të zorrëve, që do të thotë se do të ketë mbi 50,000 pacientë brenda një ose dy ditësh. Kjo do të thotë një problem i madh për vendin dhe një kolaps të mundshëm të sistemit të kujdesit shëndetësor", shkruan ai në një postim në Facebook.
Ai theksoi se Ministria e Brendshme është në lëvizje për të zbuluar urgjentisht porositësit, krijuesit dhe, siç tha ai, promovuesit e kësaj sipas tij, gënjeshtre të ndyrë që ka mbjellë mosbesim dhe frikë tek qytetarët e Shkupit.