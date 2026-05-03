Sa kohë mund të zgjatë zemra e transplantuar?
Çfarë mund të presin pacientët pas transplantimit, cilët faktorë ndikojnë në jetëgjatësinë e organit dhe si mund të ruhet sa më mirë shëndeti afatgjatë
Sa gjatë mund të zgjasë zemra e transplantuar dhe çfarë mund të presin pacientët pas transplantimit të këtij organi, e shpjegon kirurgu i transplantimit të zemrës, dr. Raymond Lee, nga University of Southern California.
Çfarë mund të presë pacienti që ka zemër të transplantuar?
"Ka shumë arsye pse zemrat e disa pacientëve zgjasin më shumë, ndërsa te disa të tjerë më pak", thotë dr. Raymond Lee, drejtor i Programit për Transplantimin e Zemrës në University of Southern California.
Sipas tij, jetëgjatësia mesatare e zemrës së transplantuar është rreth 10 vjet, megjithëse rezultatet ndryshojnë nga pacienti në pacient.
Në tre muajt e parë pas transplantimit të zemrës, pacientët duhet të presin kontrolle të shpeshta mjekësore.
"Do të thosha se ndjekja e kujdesshme gjatë tre muajve të parë është thelbësore, vetëm për t’u siguruar që pacientët nuk shfaqin shenja të refuzimit të organit. Gjithashtu sigurohemi që ata po i tolerojnë mirë barnat, që rezultatet laboratorike janë stabile dhe që rikuperimi pas operacionit, si edhe steroidet imunosupresive, nuk po ndikojnë shumë në mirëqenien e tyre emocionale", shpjegon dr. Lee., transmeton Telegrafi.
Ulja e rrezikut dhe sigurimi i shëndetit afatgjatë
Dr. Lee thotë se pacientët mund të ndërmarrin hapa për të ulur rrezikun nga komplikimet dhe për të mbështetur shëndetin afatgjatë të zemrës, si:
• Kontrolli i sëmundjeve shoqëruese, si diabeti ose tensioni i lartë i gjakut
• Marrja e të gjitha barnave sipas përshkrimit të mjekut
• Kryerja e kontrolleve të rregullta te specialistët
• Mbajtja e një stili jetese të shëndetshëm për zemrën, sipas rekomandimeve të mjekut
Ka disa lloje specialistësh që marrësi i organit do t’i takojë gjatë këtij rrugëtimi. Në veçanti, punonjësit socialë dhe fizioterapeutët mund të bëjnë dallim të madh në përgatitjen e pacientit për operacion dhe në rikuperimin e tij.
"Punonjësit socialë mund t’i vlerësojnë pacientët para operacionit për të parë gatishmërinë e tyre të shëndetit mendor për rrugën që i pret, ose për të parë nëse pacienti ka mbështetje sociale. Pas transplantimit, ata mund të vazhdojnë të ndihmojnë në respektimin e terapisë me barna ose në luhatjet e humorit që mund të shkaktohen nga steroidet", thekson dr. Lee.
Pacientët mund të vazhdojnë të jenë plotësisht aktivë pas transplantimit
Sa u përket fizioterapeutëve, ata mund ta ndihmojnë kirurgun e transplantimit të krijojë një pasqyrë më të qartë për gjendjen fizike të pacientit gjatë përgatitjes për një ndërhyrje të madhe. Fizioterapeutët e specializuar për transplantimin e zemrës mund të ndihmojnë shumë edhe në rehabilitim.
Për rikuperim nevojitet bashkëpunimi i disa profesionistëve shëndetësorë.
Familja dhe miqtë mund të kenë rol shumë të rëndësishëm në kujdesin në shtëpi pas operacionit, në mbështetjen emocionale, madje edhe në ndihmën që pacientët t’i përmbahen orareve ndonjëherë të lodhshme të marrjes së barnave.
Dr. Lee thotë se shumë nga pacientët e tij vazhdojnë të jenë plotësisht aktivë, ndërsa disa madje bëhen edhe sportivë.
"Kemi kryer transplantime te njerëz të të gjitha moshave. Kam parë disa prej tyre duke vrapuar 5 kilometra dhe maratona. Shumë prej atyre që na vijnë nga ishujt e Paqësorit janë surfistë. Me kujdesin e duhur pas transplantimit, me zgjedhje të shëndetshme të stilit të jetesës dhe me respektim të terapisë, shumë pacientë me transplantim të zemrës mund të vazhdojnë të jetojnë një jetë aktive dhe të përmbushur", thekson dr. Lee. /Telegrafi/