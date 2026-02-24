Sa do të fitojë Interi nëse përmbys disavantazhin e Bodo/Glimt në Ligën e Kampionëve?
Interi do të përpiqet të përmbysë një disavantazh 3-1 në ndeshjen e dytë të fazës ‘play-off’ të Ligës së Kampionëve kundër Bodo/Glimt sot (e martë) në mbrëmje, por sa do të fitojnë Nerazzurrët nëse duan të bëjnë një rikthim mbresëlënës në San Siro?
Nerazzurrët e gjejnë veten të detyruar të fitojnë me dy gola nëse dëshirojnë ta mbajnë gjallë ndeshjen e Ligës së Kampionëve kundër Bodo/Glimt, dhe një fitore me tre gola nëse dëshiron të shmangë gjuajtjet e penalltive.
Skuadra e Cristian Chivu u mund 3-1 në Arktik javën e kaluar pas golave nga Sondre Brunstad Fet, Jens Petter Hauge dhe Kasper Hogh. Pio Esposito ishte shënuesi i golit të vetëm për Nerazzurrët.
Sa vlen për Interin kalimi në fazën e 1/8-tës në Ligën e Kampionëve?
Sipas llogaritjeve të bëra nga Calcio e Finanza, fitorja ndaj Bodo/Glimt të martën në mbrëmje dhe kualifikimi për fazën e 1/8-tës së Ligës së Kampionëve do të kushtojë rreth 11 milionë euro për Interin.
Kjo i shtohet një shifre prej rreth 71 milionë eurosh që Interi ka fituar tashmë nga fushata e Ligës së Kampionëve këtë sezon.
/Telegrafi/