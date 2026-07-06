Rutte: NATO po ndryshon në kuptimin 'transformues' për të luftuar kërcënimin rus
Donald Trump u ka kërkuar vazhdimisht anëtarëve të tjerë të aleancës të rrisin kontributet e tyre në mbrojtje dhe të jenë më pak të varur nga Uashingtoni.
E Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte ka deklaruar se aleanca tani e di "saktësisht se çfarë mund të ofrojë SHBA-ja" në të ardhmen.
"Ajo që po shihni është një NATO që po ndryshon në një kuptim transformues", shtoi shefi i NATO-s, transmeton Telegrafi.
NATO-ja që ekzistonte "tre, katër, pesë vjet më parë" nuk ishte e qëndrueshme, thotë Rutte.
"Nuk është e qëndrueshme që ne i kërkojmë një vendi me më shumë se 50 milionë njerëz, që jetojnë tetë orë fluturim nga këtu, të mbrohet kundër rusëve, me 600 milionë njerëz që jetojnë në këtë pjesë të territorit të NATO-s, pjesën më të pasur të botës”, shtoi ai.
"Ribalancimi i kësaj është thelbësor, sepse përndryshe aleanca, për të qenë i sinqertë, ndoshta nuk do të kishte qenë e qëndrueshme në planin afatgjatë", shtoi për fund Rutte. /Telegrafi/