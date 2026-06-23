Rusia e quan Evropën një "kërcënim për paqen", por thotë se është gati të bisedojë
Ministri i jashtëm rus tha të martën se Evropa po "bëhet një kërcënim i madh për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare" duke ofruar mbështetje ushtarake për Ukrainën dhe pretendoi se SHBA-të nuk po përpiqen më të jenë një "ndërmjetës objektiv" për të ndërmjetësuar përfundimin e luftës së Rusisë kundër Ukrainës.
"Sa i përket Shteteve të Bashkuara, duke gjykuar nga veprimet e tyre, ato duket se po braktisin çdo pretendim për rolin e një ndërmjetësi objektiv dhe në vend të kësaj po ndjekin një kurs përshkallëzimi të presionit të sanksioneve ndaj Rusisë", u tha Sergei Lavrov të dërguarve të huaj në Moskë, shkruan Euronews, përcjell Telegrafi.
Ndihmësi i presidentit rus, Vladimir Putin, Yuri Ushakov, tha gjithashtu se Rusia thuhet se është gati për një dialog me Bashkimin Evropian, ndërsa përsëriti narrativën e Kremlinit se është Evropa dhe jo Moska që po e zgjat luftën në Ukrainë.
Bisedimet e udhëhequra nga SHBA-të për t'i dhënë fund pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia mbeten praktikisht të ngrira, me vëmendjen e presidentit Donald Trump të zhvendosur drejt Lindjes së Mesme.
Presidentit të Këshillit Evropian, António Costa, javën e kaluar iu desh të mbronte vendimin e tij të papritur për të hapur një kanal diplomatik me Kremlinin për të vlerësuar nëse ekzistojnë kushte për negociata paqeje, një mundësi që ekipi i tij arriti në përfundimin se aktualisht nuk është e zbatueshme.
Megjithëse zyra e Costas nuk e konfirmoi, kuptohet se Ushakov ishte zyrtari rus në fjalë.
Ndihmësi i Putinit nuk komentoi për ndonjë kontakt të mundshëm me ekipin e Costas të martën, por nxitoi të akuzonte Brukselin se po përpiqej të "minonte marrëveshjet në Anchorage", duke iu referuar samitit të Alaskës midis Trump dhe Putin në gusht të vitit të kaluar.
Ky takim përfundoi pa asnjë angazhim drejt një armëpushimi në Ukrainë, por Moska pretendon se Uashingtoni ra dakord për “ngrirjen e vijës së frontit dhe frenimin e mbështetjes ushtarake perëndimore për Kievin”, të cilën zyrtarët amerikanë nuk e kanë pranuar kurrë.
Një nga parakushtet kryesore të Moskës për bisedimet e paqes është që Ukraina të tërheqë forcat e saj nga rajoni lindor i Donbasit, një zonë që Rusia është përpjekur ta pushtojë që nga viti 2014.Ushtria e Kievit ende kontrollon pjesë të territorit dhe ka përjashtuar dorëzimin e tij. /Telegrafi/