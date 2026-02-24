“Rusia agresive dhe SHBA e paparashikueshme” - sa i sigurt mendojnë evropianët se është vendi i tyre?
Në një botë gjithnjë e më të paqëndrueshme, qytetarët në të gjithë BE-në kanë mendime të ndryshme për sa besojnë se sa duhet të shpenzojë Brukseli për mbrojtjen dhe sigurinë e vet.
Me marrëdhëniet transatlantike në nivelin më të ulët historik, Evropa po kërkon me dëshpërim të rimarrë, forcojë dhe marrë përsipër aftësitë e veta mbrojtëse, shkruan Euronews, përcjell Telegrafi.
Dhe megjithë përpjekjet e fundit në të gjithë kontinentin për të rritur sigurinë, shumica e evropianëve duket se dyshojnë në aftësitë e qeverive të tyre për t'i mbrojtur ata, sipas të dhënave të fundit nga Eurobarometri.
Në mënyrë specifike, thuhet se më shumë se dy të tretat e evropianëve besojnë se vendi i tyre është nën kërcënim: Franca (79%), Holanda (77%) dhe Danimarka (76%) regjistruan numrin më të lartë të të anketuarve që mendojnë kështu, ndërsa Sllovenia (50%), Kroacia (52%) dhe Republika Çeke (52%) regjistruan numrin më të ulët.
Në të njëjtën kohë, qytetarët e BE-së bëjnë një dallim të qartë midis kërcënimeve për vendin e tyre dhe për veten e tyre, pasi shumica (51%) nuk pajtohen se siguria e tyre personale është në rrezik.
Siç theksohet në shkrimin e Euronews, e nxitur nga lufta e Rusisë në Ukrainë, BE-ja është përpjekur të ndërmarrë hapa të përshpejtuar në vitet e fundit për të forcuar aftësitë e saj mbrojtëse, duke u përqendruar në prokurimin e përbashkët dhe zgjerimin industrial.
Midis këtyre masave janë plani i saj ReArm Europe, i cili u hartua për të rritur shpenzimet e mbrojtjes, dhe instrumenti i kredisë Security Action for Europe (SAFE), i cili u lejon shteteve anëtare të marrin hua para për të financuar prokurimin e përbashkët dhe për të forcuar industrinë mbrojtëse të Evropës.
Dhe iniciativat duket se janë pritur mirë nga publiku, me shumë që shprehin besim në aftësinë e Brukselit për të përmirësuar mbrojtjen: sipas Eurobarometrit, shumica e evropianëve i besojnë BE-së për të forcuar sigurinë dhe mbrojtjen (52%), veçanërisht në vende të tilla si Luksemburgu (76%), Portugalia (74%), Qiproja (73%) dhe Lituania (71%).
Në këtë drejtim, bëhet e ditur se të anketuarit më të rinj të BE-së të moshës 15 deri në 24 vjeç i besojnë BE-së për sigurinë dhe mbrojtjen më shumë se grupmoshat e tjera, veçanërisht ata të moshës 55 vjeç e lart.
Megjithatë, një numër i konsiderueshëm evropianësh janë të pakënaqur me shumën që Brukseli po investon në kapacitetet e tij ushtarake.
Pothuajse një e treta e qytetarëve besojnë se BE-ja nuk investon mjaftueshëm në mbrojtje dhe siguri, ndërsa 14% mendojnë se investon shumë, sipas studimit.
Kërkesa për rritje të investimeve të BE-së rritet me moshën: 27% e të anketuarve të moshës 15 deri në 24 vjeç thonë se duan më shumë, duke u rritur në 35% të atyre të moshës 55 vjeç e lart.
Hapësira: e ardhmja e mbrojtjes dhe sigurisë?
Evropianët kanë tendencë të mos marrin në konsideratë vetëm aftësitë tokësore të kontinentit - shumë prej tyre po shikojnë drejt yjeve.
Rreth 53% e të anketuarve i thanë Eurobarometer se siguria dhe mbrojtja duhet të jenë një përparësi për programet e politikës hapësinore të BE-së, të ndjekura nga fusha të tjera si mjedisi dhe ndryshimet klimatike, si dhe industria evropiane në rritje.
Ndër iniciativat e fundit hapësinore të BE-së është IRIS² - një konstelacion i sigurt, shumë-orbital i lidhjes për të forcuar rezistencën kibernetike dhe komunikimin strategjik me shpejtësi të lartë midis qeverive dhe qytetarëve të BE-së, duke zvogëluar varësinë nga ofruesit e huaj.Ajo pritet të vihet në funksionim të plotë midis viteve 2027 dhe 2030, disa vjet pasi u lansua Strategjia Hapësinore e BE-së për Sigurinë dhe Mbrojtjen për të mbrojtur asetet hapësinore të bllokut nga kërcënime të tilla si sulmet anti-satelitore. /Telegrafi/