Rusët vrasin ushtarët e tyre të plagosur në rajonin e Donetskut
Brigada e 24-të e Mekanizuar e Ukrainës, e emëruar sipas Mbretit Danylo, ka raportuar se rusët vranë tre nga ushtarët e tyre të plagosur me dronë në Chasiv Yar - ushtarë që ishin kapur nga forcat mbrojtëse të Ukrainës dhe të veshur me rroba neutrale.
Vërehet se ushtarët e plagosur po kryenin një evakuim nga pozicionet e përparme në Chasiv Yar, transmeton Telegrafi.
Ata po lëviznin nga vija e kontaktit drejt pjesës së pasme, pa armë, me shenja të trajtimit mjekësor të dhënë, dhe duke mbajtur shkopinj ecjeje, në përputhje me konventat dhe kushtet e armëpushimit.
Rusët zbuluan dhe sulmuan ushtarët e plagosur me dronë. Të tre u vranë. Megjithatë, siç deklaroi brigada, këta rezultuan të ishin ushtarë rusë të kapur rob.
"Për të kryer në mënyrë të sigurt evakuimin mjekësor të personelit nga njësitë e veta, komanda e brigadës mori vendimin për të veshur personelin e forcave pushtuese ruse që ishin kapur një ditë më parë nga luftëtarët e Brigadës së 24-të të Mekanizuar me rroba neutrale dhe për të kryer një evakuim provë për të kontrolluar nëse armiku do t'i mbante premtimet e veta", u tha nga ukrainasit.
Brigada dha të dhënat personale të tre ushtarëve rusë që u vranë nga dronët e tyre: Rreshteri i lartë Zhuravlov Stanislav Alekseevich, ushtari Choshev Aleksandr Alekseevich dhe rreshteri Zagrebin Andrey Vyacheslavovich. /Telegrafi/
Росіяни знищили своїх же полонених на Донеччині. Відео з соцмереж 24 ОМБр імені короля Данила pic.twitter.com/EvTxjRkyNX
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 12, 2026