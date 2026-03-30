Rubio: Nuk është shumë e qartë se si po merren vendimet në Iran
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha të hënën se "nuk është shumë e qartë se si po merren vendimet brenda Iranit", ndërsa Shtetet e Bashkuara kërkojnë të arrijnë një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës.
Në një intervistë me Al Jazeera, Rubio tha se është e paqartë nëse udhëheqësi i ri suprem, Ajatollah Mojtaba Khamenei, është në pushtet, duke vënë në dukje: "Askush nuk e ka parë. Askush nuk ka dëgjuar prej tij".
"Është shumë e errët tani. Nuk është shumë e qartë se si po merren vendimet brenda Iranit", tha ai, transmeton Telegrafi.
Rubio gjithashtu pretendoi se objektivat e SHBA-së "që nga fillimi, nuk kishin të bënin fare me udhëheqjen", pavarësisht se presidenti Donald Trump përmendte rregullisht dëshirën e tij për një udhëheqje të ndryshme në Iran.
Diplomati më i lartë amerikan tha se ka "mesazhe dhe disa bisedime të drejtpërdrejta që po zhvillohen midis disa personave brenda Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, kryesisht përmes ndërmjetësve, por ka pasur disa biseda".
Rubio përshkroi disa nga kërkesat e SHBA-së ndaj Iranit, të cilat janë pothuajse identike me kërkesat e bëra para luftës: "Regjimi iranian nuk mund të ketë kurrë armë bërthamore, dhe ata duhet të ndalojnë së sponsorizuari terrorizmin, dhe ata duhet të ndalojnë së ndërtuari armë që mund të kërcënojnë fqinjët e tyre".
I pyetur për lëshimin minimal të nevojshëm nga Irani, Rubio tha se Teherani duhet të "ndërmarrë hapa të demonstrueshëm drejt përfundimit të çdo ambicieje për të pasur armë bërthamore".
Nëse Irani dëshiron energji bërthamore, tha Rubio, ai duhet të ndjekë mekanizmin e vendeve të tjera në rajon dhe ta importojë atë.
"Kërkesa e Iranit për sovranitet mbi Ngushticën e Hormuzit është gjithashtu e papranueshme", tha Rubio.
"Asnjë vend në botë nuk duhet ta pranojë këtë. Shtetet e Bashkuara nuk do ta pranojnë atë kusht. Është një kusht i paligjshëm që ata po kërkojnë që thjesht nuk do të ndodhë", tha ai. /Telegrafi/