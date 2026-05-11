Rubin gjigant 11,000 karatësh që peshon sa një qen i vogël zbulohet në Myanmar
Një rubin gjigant prej 11,000 karatësh është zbuluar në luginën Mogok të shkatërruar nga lufta në Myanmar.
Gur i çmuar gjigant peshon 2.2 kg ose sa një qen i vogël, transmeton Telegrafi.
Ky është një nga gurët e çmuar më të mëdhenj të zbuluar ndonjëherë në vend, i cili është i famshëm për prodhimin e rubinëve.
Me ngjyrën e tij të rrallë 'gjaku i pëllumbit' dhe cilësinë e lartë, qeveria e Myanmarit e mbështetur nga ushtria thotë se mund të jetë më i vlefshmi i gjetur ndonjëherë.
Ndërsa është gjysma e madhësisë së rubinit rekord prej 21,450 karatësh të gjetur në të njëjtën zonë në vitin 1996, ky gur i zbuluar rishtazi vlen edhe më shumë.
Edhe pse guri ende nuk është vlerësuar, rubinët me cilësi të lartë mund të vlejnë deri në 1,000,000 dollarë për karat, sipas Shoqatës Ndërkombëtare të Gurëve të Çmuar.
Sipas qeverisë, rubini është 'jashtëzakonisht i madh, i rrallë dhe i vështirë për t'u gjetur'.
'Rubini gjigant ka një ngjyrë të kuqe të purpurt me nuanca të verdha dhe konsiderohet të ketë një cilësi të lartë ngjyre', shtuan ata.
Rubinët, të cilët natyrshëm formojnë kristale të korundit të kuq, e marrin pjesën më të madhe të vlerës së tyre nga madhësia, ngjyra dhe qartësia e tyre.
Shumica e rubinëve janë rreth një ose dy karat, me gurët e çmuar që peshojnë tre karat ose më shumë që janë jashtëzakonisht të rrallë.
Kjo i bën gurët e çmuar më të mëdhenj të vlejnë shumë më tepër sesa do të bazoheshin vetëm në cilësinë e gurit.
Sipas tregtarëve të gurëve të çmuar Gemdaia: 'Rubinët më të dëshirueshëm dhe shumë të çmuar janë ata që kanë një ngjyrë të kuqe intensive, thellësisht të ngopur. Sa më e pastër dhe më intensive të jetë ngjyra, aq më e lartë është vlera e një rubini'. /Telegrafi/