Stuhia Chandra ka përfshirë Irlandën, duke shkaktuar përmbytje dhe erëra të forta.

Rrugët në disa qytete janë kthyer në “lumenj”, ndërsa shumë udhëtarë përballen me vonesa të mëdha.

Met Éireann raporton erëra deri në 124 km/h pranë Malin Head dhe paralajmëron rreziqe për gjithë javën për shkak të reshjeve të vazhdueshme.

Më shumë se 20,000 shtëpi dhe biznese kanë mbetur pa energji elektrike, sipas ESB Networks.

Autoritetet paralajmërojnë banorët të shmangin lëvizjet e panevojshme dhe të jenë të kujdesshëm në zonat e ekspozuara.

Rreziku i përmbytjeve do të vazhdojë për shkak të rrjedhjes së ngadaltë të ujërave dhe motit të paqëndrueshëm.

Dhe në disa pamje të publikuara në rrjetet sociale shihet se si rrugët janë shndërruar si lumenj në Dublin, ndërsa stuhia Chandra sjell përmbytje. /Telegrafi/

