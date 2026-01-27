Rrugët si lumenj në Dublin, ndërsa stuhia Chandra ka përfshirë Irlandën
Stuhia Chandra ka përfshirë Irlandën, duke shkaktuar përmbytje dhe erëra të forta.
Rrugët në disa qytete janë kthyer në “lumenj”, ndërsa shumë udhëtarë përballen me vonesa të mëdha.
Met Éireann raporton erëra deri në 124 km/h pranë Malin Head dhe paralajmëron rreziqe për gjithë javën për shkak të reshjeve të vazhdueshme.
Flooding in Dublin, Ireland this morning due to Storm Chandra...
Më shumë se 20,000 shtëpi dhe biznese kanë mbetur pa energji elektrike, sipas ESB Networks.
This morning, singnificat flooding in Dublin, Ireland 🇮🇪 January 27.
Autoritetet paralajmërojnë banorët të shmangin lëvizjet e panevojshme dhe të jenë të kujdesshëm në zonat e ekspozuara.
Nutgrove Avenue #StormChandra
Rreziku i përmbytjeve do të vazhdojë për shkak të rrjedhjes së ngadaltë të ujërave dhe motit të paqëndrueshëm.
Video shows floods at Aiken Village in Sandyford,Dublin this morning.People had to be rescued from their cars by @DubFireBrigade
Dhe në disa pamje të publikuara në rrjetet sociale shihet se si rrugët janë shndërruar si lumenj në Dublin, ndërsa stuhia Chandra sjell përmbytje. /Telegrafi/