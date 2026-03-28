Rrufeja godet Burj Khalifan, pamjet bëhen virale
Dubai është goditur nga “reshje të dendura shiu” gjatë natës, duke bërë që zyrtarët të lëshojnë paralajmërime.
Foto dramatike u postuan në internet nga Zyra e Medias në Dubai dhe të tjera të rrufeve që godisnin Burj Khalifan 829 metra të lartë, ndërtesën më të lartë në botë.
Autoritetet në Emiratet e Bashkuara Arabe aktivizuan masat e emergjencës dhe lëshuan alarme sigurie në të gjithë vendin.
Raportohet se shi i rrëmbyeshëm, stuhi dhe erëra të forta përfshinë pjesë të mëdha të Emirateve të Bashkuara.
Një sistem moti i paqëndrueshëm shkaktoi “vetëtima, bubullima të forta dhe reshje të dendura shiu në disa qytete”, si dhe “erëra që ngritën pluhur dhe dukshmëri të reduktuar”.
Forca policore e Dubait tha se përpjekjet e saj ishin intensifikuar, me ekipe të specializuara që ndihmonin në sigurinë e rrugëve në mënyrë që "trafiku të lëvizte pa probleme". /Telegrafi/