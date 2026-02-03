Rritet numri i të prekurve me sëmundjeve të rralla në Maqedoni, apelohet për dhurimin e organeve
Zonja Sonja Stoleska është një person e cila jeton me zemër të dhuruar, ndërsa apeli i saj është që njerëzit të jetë më të vetëdijshëm se dhurumi i organeve të një familjari që nuk jeton më, mund të shpëtojë jetë.
“Unë u sëmura në ‘98-tën dhe kur kisha 33 vjeç, 1 vjet e gjysmë u trajtova në Maqedoni dhe pastaj shkova në Beograd, sepse vetëm atje më pranuan sepse shtet tjera nuk na pranonin neve nga Maqedonia sepse nuk ishim as dhurues organesh as pranues organesh. 18 muaj prita në Beograd 89 punkcione abdominale, 37 punkcione dhe mbi 1000 albumine pritet shumë vështirë por pas asaj jetohet shumë mirë dhe për këtë apeloj që vetëdija e dhurimit të organeve të ngrihet në nivelin më të lartë të mundshëm”, thotë pacientja Sonja Stoleska.
Dhjetë deri në pesëmbëdhjetë pacientë janë me mbështetje mekanike të zemrës, ndërsa ka edhe persona me probleme të zemrës që nuk mund ta sigurojnë atë preparat dhe presin donator zemre.
Pacientja më e re që pret transplantim të zemrës është një 26 vjeçe. Të tjerë pacientë që e presin prej vitesh janë të moshës 26 deri 43 vjeç.
“Deri më tani në Maqedoni nuk është bërë transplantim i pacientëve që janë me mbështetje mekanike në zemër. Është bërë transplantimi i një zemre të sëmurë në të shëndoshë, megjithatë mendojmë se është koha të filloj edhe transplantimi tek ata pacient sepse ka pacient që presin 7 vite në listën për transplantim. Kjo ndodh sepse nuk ka donatorë”, tha Lena Radeva Najdeska, bashkëshorte e një pacienti me zemër mekanike.
Profesor doktor Sasho Dohçev thotë se është mëkat mbi 100 pacient të presin për dhurim veshkësh.
“88 është pak sepse në listën e pritjes janë mbi 100 pacient. Për veshkë është gjynah që të presin aq shumë njerëz për të pranuar organe. Dënojnë në dy javë, 10 ditë kemi termine për transplant”, deklaroi Sasho Dohçev.
Regjistri jozyrtar në Maqedoninë e Veriut numëron mbi 408 diagnoza me sëmundje të rralla. /tv21