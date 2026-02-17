Rritet niveli i ujit në lumenjtë e Maqedomisë
Pas reshjeve të dendura të shiut, nivelet e lumenjve janë rritur ndjeshëm në të gjithë vendin. Lumi Treska pranë Makedonski Brod është katër herë më i lartë se mesatarja për këtë periudhë të vitit, ndërsa Vardari është dy herë e gjysmë më i lartë se zakonisht për këtë periudhë të vitit.
Niveli mesatar i ujit të lumit Treska në shkurt është 49 centimetra. Dje, autoritetet matën nivelin e ujit në 258 centimetra, ndërsa sot është 196.
Lumi më i madh në vend po shënon një rritje të ndjeshme të niveleve të ujit në të gjithë rrjedhën e tij. Më kritiku është në Jegunovcë, ku u matën 220 centimetra, krahasuar me 86 centimetrat e zakonshëm në shkurt.
Autoritetet paralajmërojnë se janë pikërisht shtretërit e lumenjve dhe kanalet e papastra me mbeturina dhe rrënoja që po pengojnë rrjedhën e lumenjve. Kjo është arsyeja pse kanë ndodhur përmbytje të mëdha në vend.
Drejtori i Departamentit të Menaxhimit të Ujërave për "Sitel" thotë se pikat kritike janë mbushur, por nuk mund të riparohen të gjitha menjëherë. Nevojitet një zgjidhje sistemike, financa dhe zbatimi i Ligjit të Ujërave.
Ndërkohë, në Kërçovë, si pika më kritike e prekur nga përmbytjet, dëmet po riparohen edhe sot. 250 persona janë ende të vendosur në sallën Hristo Uzunov. Ekipet po pompojnë ujë nga shtëpitë dhe ndërtesat e përmbytura. /Telegrafi/