Rritet mbështetja e qytetarëve për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në BE
Plot 71% e qytetarëve janë pro anëtarësimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian, sipas anketës së fundit të "Institutit për Demokraci Societas Civilis". Anketa, e cila u prezantua sot në Kuvend, tregoi se BE-ja shihet vazhdimisht si partneri më i besuar i Maqedonisë tani, edhe për shkak të politikës së pasigurt të Shteteve të Bashkuara, përcjell Telegrafi Maqedoni.
Numri i qytetarëve që e konsiderojnë Maqedoninë si një vend që i përket Perëndimit është rritur, veçanërisht pas dilemave të viteve të kaluara rreth kthimit drejt Lindjes.
Drejtori i Institutit, Marko Troshanovski, thotë se ky është një rritje e madhe në mbështetjen për BE-në, veçanërisht pasi kjo është për shkak të ndryshimit të humorit të komunitetit maqedonas.
Përqindja e qytetarëve që besojnë se Maqedonia ka bërë mjaftueshëm dhe se nuk ka më nevojë të bëjë asgjë është ulur. Këtu u regjistrua një rënie prej tetë përqind.
Troshanovski thotë se pritjet se kushti për ndryshimet kushtetuese do të ndryshojë janë joreale dhe u bëri thirrje partive të punojnë menjëherë për reformat.
"Nuk kemi më justifikime për zgjidhje të caktuara ligjore. Kjo është detyra jonë e vetme e shtëpisë. Çdo gjë tjetër është jetë e humbur dhe politikë e humbur", tha Troshanovski.
Kundërshtimi ndaj ndryshimeve kushtetuese vazhdon të jetë i fortë.
Por Troshanovski beson se realiteti nuk është kështu, duke theksuar se të dyja palët, dhe mbi të gjitha qytetarët e RMV-së, humbasin nga status "quo-ja".
“Prandaj, është koha t’i shtrijmë dorën fqinjit tonë bullgar, të respektojmë interesat e tyre dhe të kërkojmë një zgjidhje sipas standardeve evropiane”, thotë ai.
Rritja e mbështetjes për BE-në krahasuar me vitin e kaluar është pothuajse 10 përqind. Sipas hulumtimit, mbështetja po rritet edhe midis anëtarëve të OBRM-PDUKM-së, gjë që ndoshta është për shkak të ardhjes së tyre në pushtet./Telegrafi/