Rriten për 30% numri i aksidenteve në rajonin e Velesit
Vitin e kaluar, numri i aksidenteve rrugore në rajonin e Velesit u rrit. U regjistruan 358, ose 80 më shumë se në vitin 2024, që është një rritje prej 30 përqind. Numri i viktimave u rrit gjithashtu, nga pesë vdekje në vitin 2024 në tetë në vitin 2025.
"Numri më i madh i aksidenteve rrugore ndodhi në autostradën e re Prilep-Gradsko, me përjashtim të Gradskos", thotë Nenad Dejanoski, komandant i Stacionit të Policisë së Velesit, duke shpjeguar raportin vjetor mbi punën para anëtarëve të Këshillit të Bashkisë së Velesit.
Ky seksion i autostradës është një e ashtuquajtur pikë e zezë, sepse kthesa është e mprehtë dhe aksidentet ndodhin sepse para kthesës, njerëzit ngasin me mbi 100 kilometra në orë, dhe nuk ka sinjalistikë të përshtatshme për të paralajmëruar për rrezikun.
Në verën e vitit 2025, gjatë dy muajve, kjo pjesë kritike mori pesë jetë. Më 6 gusht, dy persona nga Dellçeva vdiqën pasi automjeti i tyre doli nga rruga, pra nga përjashtimi. Më parë, tre persona të tjerë vdiqën në këtë vend, dhe një fëmijë u lëndua rëndë./Telegrafi/