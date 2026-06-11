Aksident në rrugën Kërçovë - Ohër, lëndohet një shtetase e Britanisë së Madhe
MPB Maqedoni njofton se dje (10 qershor 2026), në orën 17:50, në SPB Ohër u raportua se kishte ndodhur një aksident trafiku në autostradën Kërçovë-Ohër, në të cilin një shtetase 23-vjeçare e Mbretërisë së Bashkuar është lënduar rëndë.
Sipas informacioneve nga MPB, një automjet pasagjerësh Audi me targa të Shkupit, i drejtuar nga K.U.K. (23) nga Mbretëria e Bashkuar, u përplas me një kangjellë metalike, pas së cilës doli nga rruga.
Bashkëudhëtarja e tij 23-vjeçare B.A., gjithashtu nga Mbretëria e Bashkuar, pësoi lëndime të rënda në aksident. Lëndimet u diagnostikuan në Spitalin Special "Shën Erazmus" në Ohër, ku asaj iu dha ndihma mjekësore.
Një ekip inspektimi nga SPB Ohër kreu inspektim në vendin e aksidentit, dhe shkaqet e aksidentit po përcaktohen.