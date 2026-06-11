Kallëzim penal kundër ish-kryetarit të komunës së Debrcës, dyshohet për keqpërdorim të detyrës zyrtare
SPB Ohër ngriti një kallëzim penal kundër Z.N. (60) nga fshati Volino, komuna e Debrcës, për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale "keqpërdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar" sipas nenit 353 të Kodit Penal.
I dyshuari, në periudhën nga viti 2017 deri në vitin 2025, në cilësinë e kryetarit të komunës së Debrcës, duke mos ushtruar mbikëqyrjen e duhur, nuk i identifikoi personat juridikë dhe fizikë që janë pronarë, përdorues ose mbajtës të së drejtës për të disponuar me pasuri të paluajtshme në territorin e komunës së Debrcës të cilët i nënshtrohen detyrimit për të paguar taksën e pronës, si dhe për ri-taksimin e tyre.
Kështu, i dyshuari i shkaktuan dëm komunës së Debrcës në vlerë prej 431.245 denarësh, njoftojnë nga MPB./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate