Rriten për 22% numri i rasteve të trajtuara nga Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi
Numri i përgjithshëm i rasteve të trajtuara nga Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi u rrit me 22 përqind vitin e kaluar.
Megjithatë, numri i rasteve të transferuara nga një vit në tjetrin u rrit me 30 përqind për shkak të mungesës së punonjësve. Diskriminimi më shpesh gjendet në përkatësinë kombëtare dhe etnike, si dhe në marrëdhëniet e punësimit.
Përveç rekomandimeve të përgjithshme, Komisioni ka edhe mundësinë e fillimit të procedurave kundërvajtëse. Qasja në infrastrukturë në vendbanimet informale ku jeton popullsia rome është një nga rekomandimet e Komisionit.ж
Vitin e kaluar, diskriminimi u konstatua në 56 raste.
Në vitin 2025, Komisioni për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi punoi në 559 raste për mbrojtje nga diskriminimi./Telegrafi/