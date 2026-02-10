Një helikopter i ndihmës së shpejtë u rrëzua në bazën Al-Sarra të Libisë të hënën, ndërsa po kthehej nga një mision evakuimi mjekësor ku si pasojë humbën jetë pesë persona.

Përplasja ndodhi rreth 300 kilometra nga qyteti juglindor i Kufrës, sipas portalit të lajmeve al-Wasat, duke cituar burime të informuara, transmeton Telegrafi.

Në mesin e të vdekurve ishin dy anëtarë të shërbimit të transportit ushtarak dhe një infermiere spitali nga Kufra.

Dy viktimat e mbetura ishin të huaj, të identifikuar si piloti dhe asistenti i tij, thuhet në raport.

Nuk u dhanë detaje të mëtejshme në lidhje me shkakun e përplasjes, dhe autoritetet libiane ende nuk kanë lëshuar një deklaratë zyrtare për incidentin. /Telegrafi/


AfrikaNga BotaBotë