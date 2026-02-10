Rrëzohet helikopteri i ndihmës së shpejtë në Libi, humbin jetën pesë persona
Një helikopter i ndihmës së shpejtë u rrëzua në bazën Al-Sarra të Libisë të hënën, ndërsa po kthehej nga një mision evakuimi mjekësor ku si pasojë humbën jetë pesë persona.
Përplasja ndodhi rreth 300 kilometra nga qyteti juglindor i Kufrës, sipas portalit të lajmeve al-Wasat, duke cituar burime të informuara, transmeton Telegrafi.
Në mesin e të vdekurve ishin dy anëtarë të shërbimit të transportit ushtarak dhe një infermiere spitali nga Kufra.
Dy viktimat e mbetura ishin të huaj, të identifikuar si piloti dhe asistenti i tij, thuhet në raport.
Nuk u dhanë detaje të mëtejshme në lidhje me shkakun e përplasjes, dhe autoritetet libiane ende nuk kanë lëshuar një deklaratë zyrtare për incidentin. /Telegrafi/
⚠️ A medical evacuation helicopter crashed inside Ma’aten al-Sarra airbase while en route to assist a battalion vehicle involved in a traffic accident in Kufra, eastern Libya
▪️ Local officials confirmed at least five fatalities, including medical personnel and a soldier. Libyan… pic.twitter.com/TnuGsrHK5p
— Anadolu English (@anadoluagency) February 10, 2026
helicopter crash occurred at the Al-Sarra air base in southeast Libya, near the city of Kufra.Initial reports described it as involving an "air ambulance" or medical evacuation flight. pic.twitter.com/DgAmj1807G
— NextMinute News (@nextminutenews7) February 10, 2026
