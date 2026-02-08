Rrëshqitje gurësh në bajpasin e Vlorës, vështirësi në qarkullimin e automjeteve
Si pasojë e motit të keq gjatë natës, në bajpasin e Vlorës, mbi zonën e Kaninës, janë regjistruar rrëshqitje gurësh.
Kanë qenë vetë drejtuesit e mjeteve ata që kanë sinjalizuar Policinë e Vlorës për praninë e gurëve në rrugë, të cilët kanë rrezikuar qarkullimin.
Ndërkohë, pritet ndërhyrja për pastrimin e segmentit, pasi aktualisht në këtë aks qarkullimi kryhet me vështirësi dhe me rrezik për drejtuesit e automjeteve.
Problem mbetet Qafa e Vishës për shkak të rrëshqitjes së gurëve.
Autoritetet paralajmërojnë për rrezikshmëri për shkak se bien gurë çdo ditë ndaj është duke u menduar për një ndërhyrje të gjatë./euronews/
