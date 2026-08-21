Rregullohet sinjalizimi në Rrugën B, përmirësohet siguria e këmbësorëve
Drejtoria e Mobilitetit ka njoftuar se është rregulluar paneli i sinjalizimit në vendkalimin e këmbësorëve në Rrugën B në Prishtinë, me qëllim të rritjes së sigurisë për pjesëmarrësit në trafik.
Sipas njoftimit, paneli i sinjalizimit është drejtuar dhe fiksuar në pozicion të rregullt, paralel dhe të përshtatshëm me rrugën.
Drejtoria e Mobilitetit ka bërë të ditur se ndërhyrja është realizuar për të siguruar sinjalizim më të qartë dhe kushte më të sigurta për këmbësorët dhe pjesëmarrësit e tjerë në trafik. /Telegrafi/
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