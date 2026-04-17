Rrahje masive në Vushtrri, arrestohen gjashtë persona
Një rrahje masive është raportuar mbrëmjen e sotme në Vushtrri.
Si pasojë e kësaj përleshjeje gjashtë persona janë arrestuar.
Rastin për Dukagjinin e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i Policisë për rajonin e Mitrovicës së Jugut, Avni Zahiti.
Zahiti, mes tjerash, u shpreh se aktualisht janë duke u zhvilluar procedurat e intervistimit, ndërsa autoritetet po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
“Lidhur me përleshjen e raportuar rreth orës 20:00 në Vushtrri, policia ka arrestuar gjashtë persona të përfshirë ne rast, ndaj të cilëve po zhvillohen procedurat e intervistimit”, tha Zahiti.
Top Lajme
Jobs
Real Estate