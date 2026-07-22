Rrah një shtetase të huaj në Prishtinë, intervistohet i dyshuari
Një person ka ushtruar shunë ndaj një shtetase të huaj.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të martën rreth orës 09:00, në Prishtinë.
Tutje në raport thuhet se pakët janë intervistuar më pas me vendim të prokurorit lirohen në procedurë të rregullt.
“Prishtinë / 21.07.2026 – 09:00. Është raportuar se i dyshuari mashkull kosovar ka ushtruar dhunë ndaj viktimës femër shtetase e huaj. Palët janë intervistuar më pas me vendim të prokurorit lirohen në procedurë të rregullt”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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