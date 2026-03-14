Rosenior bën një deklaratë të guximshme përpara ndeshjes kthyese ndaj PSG-së në Ligën e Kampionëve
Trajneri i Chelseat, Liam Rosenior, ka bërë një deklaratë të guximshme përpara ndeshjes së kthimit të fazës së 1/8-tës së Ligës së Kampionëve, ku skuadra e tij do të presë kampionët në fuqi, PSG-në.
Chelsea u mposht nga PSG në Paris në ndeshjen e parë me rezultat të thellë 5-2, përkundër se luajti një ndeshje të barabartë deri në minutën e 74-të kur pranuan golin për 3-2 dhe pastaj krejt në fund pranuan edhe dy gola tjerë.
Megjithatë, kjo humbje nuk e zmbraps trajnerin e Bluve, Rosenior, i cili beson te skuadra e tij dhe te një fitore e tyre e thellë ndaj PSG-së.
Chelsea kërkon “spiunin”: Informacionet për skuadrën e tyre u publikuan tetë orë para ndeshjes ndaj PSG-së
“Ideja ime është gjithmonë të dominoj. Çdo ndeshje ka të bëjë me krijimin e një ekipi të patrembur, pavarësisht se kundër kujt po luajmë”, ka thënë fillimisht Rosenior.
“Ne do të bëjmë presion mbi PSG-në dhe do të luajmë për të shënuar sa më shumë gola të jetë e mundur", përfundoi trajneri i Chelsea.
Ndryshe, ndeshja e dytë apo e kthimit në ‘Stamford Bridge’ është planifikuar për të martën e ardhshme, më 17 mars. /Telegrafi/