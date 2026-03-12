Chelsea kërkon “spiunin”: Informacionet për skuadrën e tyre u publikuan tetë orë para ndeshjes ndaj PSG-së
Trajneri i Chelseat, Liam Rosenior, është i bindur se klubi do të zbulojë se si formacioni i tyre titullar për ndeshjen e së mërkurës në Ligën e Kampionëve kundër Paris Saint-Germain u publikua në internet tetë orë para fillimit të ndeshjes.
Formacioni titullar, i cili qarkulloi në rrjetet sociale pasi një gazetar francez e postoi atë, përfshinte konfirmimin se Filip Jorgensen do të zëvendësonte Roberto Sanchez në portë.
Ky vendim rezultoi fatal sepse gabimi i Jorgensen, me rezultatin 2-2, i dha PSG-së epërsinë, pas së cilës parisienët shënuan dy gola të tjerë për të siguruar një fitore 5:2 dhe ndoshta për të zgjidhur çështjen e avancimit në çerekfinale.
Liam Rosenior vows to catch Chelsea mole: Blues boss responds after team line-up for PSG defeat was LEAKED to French journalists before 5-2 thumping https://t.co/v1XEhG2B7G
— Daily Mail Sport (@MailSport) March 12, 2026
Rosenior: Do ta zbulojmë se për çfarë bëhet fjalë
Pas ndeshjes dhe humbjes së rëndë, Rosenior tha se nuk ishte në dijeni të rrjedhjes së informacionit. "Nuk e dija," tha ai kur u informua se formacioni ishte bërë i ditur që nga mesdita.
“Jam i sigurt se do ta zbulojmë se çfarë është, nëse është e vërtetë. Gjëra të tilla ndodhin mjaft shpesh këto ditë. Dhe ne marrim informacione rreth kundërshtarëve tanë. Jam më i shqetësuar për rezultatin përfundimtar sesa për fillimin e ndeshjes", shtoi trajneri i Bluve.
Rosenior zbuloi pas humbjes të së mërkurës, 23-vjeçari Jorgensen kishte marrë përgjegjësinë për gabimet e tij në dhomën e zhveshjes. Mbetet për t’u parë se kush do të ketë një shans në portë kundër Newcastle. /Telegrafi/