Romak Zeqiri parashikon fituesin e titullit në Kosovë: Drita kampion, Gjilani përfundon mbi Prishtinën
Në episodin më të ri të podcastit “Arena e Yjeve”, vjen analiza e gazetarëve të Telegrafit, të cilët diskutuan gjerësisht për zhvillimet aktuale në futbollin vendor dhe ndërkombëtar. Ky episod realizohet me mbështetjen e sponsorëve zyrtarë Golden Eagle dhe Exfis.
Gazetari Romak Zeqiri ka dhënë një parashikim të qartë për garën e titullit në Superligën e Kosovës, duke vlerësuar situatën e skuadrave dhe faktorët që do të përcaktojnë kampionin e sezonit.
Sipas tij, kampioni në fuqi Drita mbetet favorit kryesor, veçanërisht kur diferenca në renditje nuk është shumë e madhe.
“Kampioni në fuqi gjithmonë është favoriti numër një për me fitu titullin, për më shumë kur është aty lart edhe diferenca nuk është shumë e madhe”.
“Unë e shoh Dritën kampion prapë. Normal jo lehtë, jo mu kry më herët siç u kry vitin e kaluar. Mendoj që deri në fund ka me pas garë”.
“I jap Dritës një përparësi se në rrethin e katërt gjithmonë nëse në rrethin e tretë performon mirë. Në rrethin e katërt është skuadër që e pret në Gjilan, Prishtinën, Ballkanin, Llapin, Gjilanin, Ferizajn, këto janë shumë terrene të vështira për të luajtur si mysafir”.
“Nëse performon mirë në rrethin e tretë, në rrethin e katërt krejt këto ekipe i pret. Prapë Dritën po e shoh kampion, me shumë vështirësi, po fundi fundit vetëm kampioni kujtohet, vështirësitë harrohen”.
“Në Europë, Gjilanin e shoh si skuadër që ka me dalë në Europë edhe Ballkanin sigurisht. Në vend të katërt e shoh Prishtinën”, ka thënë Zeqiri.
Episodin e plotë me gazetarët e Telegrafit mund ta ndiqni në kanalin zyrtar të Telegrafit në YouTube./Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com