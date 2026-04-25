Roma merr fitore komode në udhëtim ndaj Bolognas
Roma ka marrë një fitore të rëndësishme në udhëtim ndaj Bolognas, duke triumfuar 2-0 në kuadër të javës së 34-të në Serie A, në një ndeshje që u vendos praktikisht brenda pjesës së parë falë efikasitetit të skuadrës mysafire dhe një performance vendimtare nga Donyell Malen dhe Neil El Aynaoui.
Roma e nisi takimin me qasje të qartë sulmuese dhe e gjeti golin shumë shpejt. Në minutën e 7-të, Neil El Aynaoui asistoi për Donyell Malen, i cili nga skaji i zonës goditi drejt portës; gjuajtja nuk ishte më e pastra, por topi përfundoi në këndin e poshtëm të djathtë për 1-0.
Pas avantazhit, skuadra e Gasperinit vazhdoi të krijojë rrezik, me Malen që ishte vazhdimisht kërcënim. Në minutën e 26-të, holandezi realizoi një depërtim individual deri në skajin e zonës dhe u afrua shumë me golin e dytë, por goditja e tij kaloi pranë shtyllës së djathtë.
Goli i sigurisë erdhi në minutat shtesë të pjesës së parë, kur Malen dërgoi një krosim të shkëlqyer në zonë, ndërsa Neil El Aynaoui përfitoi nga hapësira dhe e dërgoi topin në rrjetë për 2-0, duke e mbyllur pjesën e parë me një epërsi komode për mysafirët.
Në pjesën e dytë, Bologna tentoi të rikthehet në ndeshje dhe krijoi rastin më të mirë në minutën e 60-të, kur Riccardo Orsolini goditi pas një topi të mbetur në zonë, por tentativa e tij u ndal nga traversa, duke i mohuar vendasve golin që do ta rihapte takimin.
Deri në fund, Bologna nuk arriti të gjejë golin që do ta rihapte sfidën, ndërsa Roma e administroi rezultatin me qetësi dhe u largua me tri pikë të plota nga një transfertë e vështirë./Telegrafi/