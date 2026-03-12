Roma luan baras në udhëtim te Bologna në kuadër të Ligës së Evropës
Roma ka luajtur baras me rezultat 1-1 në udhëtim ndaj Bolognas në kuadër të ndeshjes së parë të fazës së 1/8-tës së finales në Ligën e Evropës.
Bologna arriti të kalojë e para në avantazh në minutën e 50-të. Një aksion i bukur nga Jonathan Rowe hapi hapësirë për Federico Bernardeschi në skajin e zonës së rreptësisë, i cili me qetësi gjeti anën e majtë të portës për 1-0.
Donyell Malen ishte afër barazimit në dy raste spektakolare. Në minutën e 54-të dhe 77-të, sulmuesi i Romës goditi shtyllën e majtë pas dy gjuajtjeve nga brenda zonës, duke mos arritur të shënojë golin që mund të kishte ndryshuar rrjedhën e ndeshjes.
Barazimi erdhi në minutën e 71-të, kur Malen shpërndau një pasim të mrekullueshëm për Lorenzo Pellegrini, i cili nuk gaboi dhe goditi saktë për 1-1 nga brenda zonës.
— AS Roma English (@ASRomaEN) March 12, 2026
Fillimisht referi Sven Jablonski përdori VAR për të verifikuar nëse kishte ndonjë faull në aksion, por pas rishikimit goli u konsiderua i rregullt.
Deri në fishkëllimën e fundit të gjyqtarit nuk pati më ndonjë rast për t’u veçuar nga ndonjëra prej skuadrave dhe kështu ndeshja përfundoi pa fitues.
Sfida e kthimit mes këtyre dy skuadrave do të zhvillohet javën e ardhshme (19 mars) në ‘Stadio Olimpico’./Telegrafi/