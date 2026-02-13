Rolls‑Royce Phantom i rrallë zbukurohet me laser
Rolls‑Royce është krenar për detajet dhe ky Phantom unik i bërë për një klient nga Lindja e Mesme është një dëshmi e këtij përkushtimi. Vetura e quajtur Phantom “Arabesque” është i pari Rolls‑Royce në botë që ka kapak motori plotësisht të gdhendur me laser.
Rolls‑Royce ka kaluar pesë vjet duke zhvilluar teknikën e përdorur në këtë Phantom, e frymëzuar nga tradita italiane, për të arritur atë që kërkojnë mjeshtrit e markës - thellësi, qartësi dhe përpikëri të jashtëzakonshme.
Modeli merr inspirim nga dizajni “mashrabia”, një element kompleks i kulturës së Lindjes së Mesme. Për ta transferuar këtë model në kapakun e automjetit, sipërfaqja është pikturuar në një ngjyrë më të errët, më pas ka marrë shtresa të shumta prej lëngu transparente, dhe më në fund një shtresë më të çelët sipër.
Me përdorimin e laserit, përdoruesi gdhend modelin e mashrabisë deri në një thellësi prej 145‑190 mikronësh, duke zbuluar ngjyrën më të errët poshtë — për kontekst, një fije qimesh njerëzore zakonisht është 50‑70 mikron.
Sipërfaqet e gdhendura më pas përfundojnë me brushim dore për një efekte skulpturale dhe të njëtrajtshme. Rolls‑Royce shpjegon se pse nuk e vendos thjesht modelin sipër, por e gdhend atë drejtpërdrejt në shtresë ngjyrë: kjo krijon një nivel të jashtëzakonshëm rafinimi dhe qëndrueshmërie.
Trupi i automjetit është pikturuar me kombinim të zi‑argjend, ka rrota prej alumini të poliruara 22‑inch, ndërsa brenda është plotësisht i personalizuar me lëkurë, motive mashrabie dhe një Gallery (galeri) të plotë në gjithë gjerësinë e kabinës.
Dizajnerja kryesore e Rolls‑Royce për zyrën private të Dubait tha se mashrabia është një nga gjuhët më të njohura dhe të qëndrueshme të dizajnit në Lindjen e Mesme, dhe synimi ishte ta interpretonin këtë në një formë që ndjehet si thellësisht kulturore, por edhe padyshim Rolls‑Royce. /Telegrafi/