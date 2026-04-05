Rogerti: Gjëja më e bukur në Big Brother që kam treguar veten, jam krenar
Banorëve të Big Brother VIP Albania 5 i është shtruar një darkë e veçantë mbrëmjen e sotme (e diel).
Ata ndër tjerash kanë folur edhe për momentet më të bukura që kanë kaluar në shtëpinë e famshme.
"Gjëja më e bukur që më ka ndodhur këtu, që kam treguar vetveten si për mirë si për keq, jam krenar me veten time", u shpreh Rogert Sterkaj.
Foto: YouTube
Veç kësaj shtoi: "Gjëja e dytë, para se të dal do të kem mirëkuptim me të gjithë banorët".
Ndërkaq kanë mbetur edhe pak ditë deri në finalen e madhe të Big Brother VIP.
Këtë edicion fituesi do të shpallet të shtunën e 18 prillit.
Selin Bollati është zgjedhur finalistja e parë e këtij edicioni, duke lënë kështu edhe tri vende të lira. /Telegrafi/
